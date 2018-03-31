|Сльози на "Холостяку-8": хто покинув шоу після четвертого ефіру (ФОТО)
|31.03.2018 15:54
|
Напередодні, 30 березня вийшов четвертий випуск восьмого сезону шоу "Холостяк", і шоу цього разу покинула харизматична Аріна, яка, до слова, підозрювала, що саме їй Рожден Анусі не вручить заповітну троянду.
Дівчина неодноразово говорила про те, що саме розум заважає їй повністю розкритися і підкорити серце Холостяка, а проект, на думку Аріни, створений для дівчат, які володіють гарною зовнішністю, але не розумом.
Сама ж дівчина має за плечима три дипломи про вищу освіту і володіє високим інтелектом. Наприкінці ефіру Аріна не стримала емоцій і навіть посварилася з Рожденом, тож шоу закінчилося сльозами.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями