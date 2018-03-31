|Синоптики: Начало апреля ознаменуется в Киеве сильными ветрами
|31.03.2018 15:59
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В Киеве в воскресенье, 1 апреля, ожидаются сильные порывы ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.
«Утром и днем 1 апреля в Киеве порывы ветра 15-20 м/с», — говорится в сообщении, информирует svodka.net.
При этом температура воздуха в столице поднимется до +17 тепла.
На протяжении только дня погода в Киеве будет пасмурной. Утро и день пройдут без осадков. Вечером возможен дождь.
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