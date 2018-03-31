В Киеве в воскресенье, 1 апреля, ожидаются сильные порывы ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.

«Утром и днем 1 апреля в Киеве порывы ветра 15-20 м/с», — говорится в сообщении, информирует svodka.net.

При этом температура воздуха в столице поднимется до +17 тепла.

На протяжении только дня погода в Киеве будет пасмурной. Утро и день пройдут без осадков. Вечером возможен дождь.

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