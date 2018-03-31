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Украине нужен один только год, чтобы вернуть прежний уровень
экономики, а потом начнется подъем, если вкладывать усилия в
развитие аграрного комплекса, высоких технологий и банковского
сектора, заявил народный депутат Украины, руководитель политической
партии "За життя" Вадим Рабинович. Этот материал можно прочитать и
на украинском языке | Вадим Рабинович: Нам не надо
никаких кредитов брать у МВФ, деньги есть на рынке Фото: Вадим
Рабинович / Facebook "Если бы передо мной поставили экономическую
задачу – сделать Украину самой бедной страной Европы в течение
короткого промежутка времени, я бы сказал, что я не могу. Мы ведь
такие сильные! А им удалось. И это мы виноваты, мы с вами. Потому
что мы идем и снова и снова выбираем одно и то же. Одних и тех же
по кругу. И вот этот вот круговорот воров в природе у нас
осуществляется в политике постоянно. Мы должны один раз
остановиться, вылечить себя. Нам нужен национальный психиатр,
который скажет нам: "Дорогие украинцы, вы больны, остановитесь на
секундочку, возьмите себя в руки и проголосуйте за что-нибудь
нормальное!" – считает он.При этом нардеп уверен, что Украину
ждет прекрасное будущее, и если правильно прилагать усилия, то уже
через год можно обеспечить подъем экономики."И у нас впереди
великое будущее, как бы это фантастически сегодня ни звучало. Я так
считаю на основе скрупулезного анализа того, что сейчас произошло,
по нашим экономическим выкладкам. Я думаю, что нам нужен один
только год, чтобы вернуть Украине то, что было, а потом ровно через
год – не через 100 и не через 50 – начнется такой подъем,
что никто сегодня даже не ожидает. У нас есть для этого потенциал,
надо только заниматься тем, чем нужно", – заявил
Рабинович.Тремя опорами для роста он назвал аграрный комплекс,
хай-тек и банковский сектор."Украине надо опереться на три плеча.
Первое – это аграрное: нынешний аграрный комплекс, кормящий
Европу не сырьем, а готовой продукцией. Второе – это хай-тек.
У нас молодежь кормит все зарубежные компании. Все компании мира
наполнены украинскими "хлопцями" и "дівчатами". Третье – это
банковский сектор. Потому что между Востоком и Западом уменьшается
полностью соприкосновение. Сегодня у нас могут хранить миллиарды,
только надо сделать для этого нейтральную страну. Необходимо
принимать понятные экономические законы, наложить запрет на
принятие законов, которые вынимают из кармана гражданина Украины
хотя копейку", – убежден политик.Рабинович считает, что его
политическая сила победит на ближайших выборах, но он, как глава
партии, не будет занимать государственную должность."И глава
победившей партии, а в данном случае я имею в виду партию "За
життя" и себя, не должен занимать никаких государственных постов
после победы его партии. Он должен сидеть, расставив своих
менеджеров, и каждого испытывать, чтобы он выполнил предвыборное
обещание партии. Все, больше нам ничего не надо. Нам не надо
никаких кредитов брать у МВФ, деньги есть на рынке. Это не сложно,
просто для этого нужны мозги, которых у власти нет. Однако,
несмотря на это, я уверен, что жизнь победит! И произойдет это уже
в скором времени", – резюмировал нардеп.ВИДЕОВидео: NewsOne /
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