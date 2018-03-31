Украине нужен один только год, чтобы вернуть прежний уровень экономики, а потом начнется подъем, если вкладывать усилия в развитие аграрного комплекса, высоких технологий и банковского сектора, заявил народный депутат Украины, руководитель политической партии "За життя" Вадим Рабинович. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Вадим Рабинович: Нам не надо никаких кредитов брать у МВФ, деньги есть на рынке Фото: Вадим Рабинович / Facebook "Если бы передо мной поставили экономическую задачу – сделать Украину самой бедной страной Европы в течение короткого промежутка времени, я бы сказал, что я не могу. Мы ведь такие сильные! А им удалось. И это мы виноваты, мы с вами. Потому что мы идем и снова и снова выбираем одно и то же. Одних и тех же по кругу. И вот этот вот круговорот воров в природе у нас осуществляется в политике постоянно. Мы должны один раз остановиться, вылечить себя. Нам нужен национальный психиатр, который скажет нам: "Дорогие украинцы, вы больны, остановитесь на секундочку, возьмите себя в руки и проголосуйте за что-нибудь нормальное!" – считает он.При этом нардеп уверен, что Украину ждет прекрасное будущее, и если правильно прилагать усилия, то уже через год можно обеспечить подъем экономики."И у нас впереди великое будущее, как бы это фантастически сегодня ни звучало. Я так считаю на основе скрупулезного анализа того, что сейчас произошло, по нашим экономическим выкладкам. Я думаю, что нам нужен один только год, чтобы вернуть Украине то, что было, а потом ровно через год – не через 100 и не через 50 – начнется такой подъем, что никто сегодня даже не ожидает. У нас есть для этого потенциал, надо только заниматься тем, чем нужно", – заявил Рабинович.Тремя опорами для роста он назвал аграрный комплекс, хай-тек и банковский сектор."Украине надо опереться на три плеча. Первое – это аграрное: нынешний аграрный комплекс, кормящий Европу не сырьем, а готовой продукцией. Второе – это хай-тек. У нас молодежь кормит все зарубежные компании. Все компании мира наполнены украинскими "хлопцями" и "дівчатами". Третье – это банковский сектор. Потому что между Востоком и Западом уменьшается полностью соприкосновение. Сегодня у нас могут хранить миллиарды, только надо сделать для этого нейтральную страну. Необходимо принимать понятные экономические законы, наложить запрет на принятие законов, которые вынимают из кармана гражданина Украины хотя копейку", – убежден политик.Рабинович считает, что его политическая сила победит на ближайших выборах, но он, как глава партии, не будет занимать государственную должность."И глава победившей партии, а в данном случае я имею в виду партию "За життя" и себя, не должен занимать никаких государственных постов после победы его партии. Он должен сидеть, расставив своих менеджеров, и каждого испытывать, чтобы он выполнил предвыборное обещание партии. Все, больше нам ничего не надо. Нам не надо никаких кредитов брать у МВФ, деньги есть на рынке. Это не сложно, просто для этого нужны мозги, которых у власти нет. Однако, несмотря на это, я уверен, что жизнь победит! И произойдет это уже в скором времени", – резюмировал нардеп.ВИДЕО Видео: NewsOne / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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