38 картин Айвазовского 2016 перевезли в Россию

"Использование музейных предметов государственной части Музейного фонда Украины, хранящихся в музейных учреждениях Автономной Республики Крым и городе Севастополе для экспонирования на выставочных проектах за пределами Украины является незаконным", - говорится в сообщении Минкульта, передает "Радио Свобода".

В министерстве добавили, что после аннексии Крыма "потеряна связь с учреждениями культуры, расположенными на территории полуострова", но Минкульта удалось собрать информацию о некоторых фактах перемещения картин из аннексированного полуострова на территорию соседней России.

По факту перемещения 2016 из Крыма в Россию 38 картин из коллекции Национальной картинной галереи имени. В. К. Айвазовского было открыто уголовное производство по статье 356 УК Украины (самоуправство), отметили в украинском Минкульте.

После аннексии Крыма Россия взяла под свою юрисдикцию все объекты культурного и исторического значения на территории Крыма. Украина настаивает на принадлежности памятников украинскому народу и просит принять их под защиту ЮНЕСКО.

Напомним, что Министерство культуры Украины выражало возмущение выставку "Пантикапей и Фанагория. Две столицы Боспорского царства», которая проводилась в Московском государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Выставка демонстрировала 450 экспонатов по истории Боспорского царства от VII в. до н.э. к I в. н.э. Там были археологические предметы из фондов Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника (г.. Керчь),