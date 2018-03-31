В Украине завтра в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях небольшой дождь, во Львовской области и Закарпатье умеренные дожди, ночью с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. Об этом сообщает Укргидромецентр, передает

Ночью и утром на дорогах северо-восточной части кое-где гололед, в Карпатах и ​​на юге страны кое-где туман.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, днем ​​в центральных и южных областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, днем ​​10-15°, на Закарпатье и в Крыму до 18°, в восточных и Сумской областях ночью около 0°, днем ​​6-11° тепла.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что апрель в Украине начнется грозой.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира