Районный суд Кемерово арестовал на пять суток фотографа Александра Балашова, который, по словам полицейских, пытался сломать ограждения и ругался матом. 27 марта в Кемерово толпа возмущенных жителей прорвалась на центральную площадь Фото: ЕРА Фотограф рассказал, что был 27 марта на стихийном митинге жителей Кемерово, вызванном пожаром в торговом центре "Зимняя вишня". 31 марта Балашова задержали по дороге на работу.В полиции активисту сообщили, что на него составили протоколы за неповиновение распоряжению представителя власти и мелкое хулиганство. При этом полицейские не разрешили ему сфотографировать документы.По словам Балашова, утром 27 марта центральная площадь в Кемерово была перекрыта, по периметру стояли полицейские. Он вместе с товарищем попросил полицейского представиться и спросил, зачем нужны ограждения. Фотограф заявил, что не участвовал в беспорядках, когда толпа прорвалась на площадь. В протоколе написано, что он пытался сломать ограждения и ругался матом.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. В Следственном комитете РФ сообщили, что располагают данными о пропаже и гибели 64 человек.27 марта в российском Кемерово прошел митинг, на котором местные жители требовали у власти дать реальные данные о количестве погибших. В ходе митинга вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев обвинил потерявшего во время пожара сестру, жену и трех детей Игоря Вострикова в попытке пиара. "К народу относятся как к скоту", – заявил Востриков, после чего Цивилев его спросил: "Молодой человек, вы что, попиариться на горе хотите?" Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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