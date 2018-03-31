|
В Кемерово суд арестовал фотографа, пришедшего на митинг после пожара в торговом центре
|
31.03.2018 16:07
|
Районный суд Кемерово арестовал на пять суток фотографа Александра
Балашова, который, по словам полицейских, пытался сломать
ограждения и ругался матом. 27 марта в Кемерово толпа
возмущенных жителей прорвалась на центральную площадь Фото: ЕРА
Фотограф рассказал, что был 27 марта на стихийном митинге жителей
Кемерово, вызванном пожаром в торговом центре "Зимняя вишня". 31
марта Балашова задержали по дороге на работу.В полиции активисту
сообщили, что на него составили протоколы за неповиновение
распоряжению представителя власти и мелкое хулиганство. При этом
полицейские не разрешили ему сфотографировать документы.По словам
Балашова, утром 27 марта центральная площадь в Кемерово была
перекрыта, по периметру стояли полицейские. Он вместе с товарищем
попросил полицейского представиться и спросил, зачем нужны
ограждения. Фотограф заявил, что не участвовал в беспорядках, когда
толпа прорвалась на площадь. В протоколе написано, что он пытался
сломать ограждения и ругался матом.Пожар в четырехэтажном торговом
центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. В
Следственном комитете РФ сообщили, что располагают данными о
пропаже и гибели 64 человек.27 марта в российском Кемерово прошел
митинг, на котором местные жители требовали у власти дать реальные
данные о количестве погибших. В ходе митинга вице-губернатор
Кемеровской области Сергей Цивилев обвинил потерявшего во
время пожара сестру, жену и трех детей Игоря Вострикова в попытке
пиара. "К народу относятся как к скоту", – заявил Востриков,
после чего Цивилев его спросил: "Молодой человек, вы что,
попиариться на горе хотите?"
Сводка.нет - Новости Украины и Мира