Игорь Востриков – житель Кемерово, потерявший во время пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове троих детей, жену и сестру, разместил в сети новую запись с камеры наблюдения, на которой запечатлено начало пожара. Соответствующее видео опубликовано на видеохостинге YouTube, передает

На видео видно начало эвакуации и то, как девушка открыла двери в "красный зал", но ничего не сообщила его посетителям о пожаре. У людей в других залах было немного больше времени для того, чтобы сориентироваться в ситуации и начать покидать ТЦ.

Как сообщал , 25 марта в Кемерово произошел пожар. По официальной информации, трагедия унесла жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка, пострадали 79 человек.

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