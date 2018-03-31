В Москве убит российский актер Евгений Сапаев, который снимался в эпизодической роли в фильме Никиты Михалкова "Утомленные солнцем – 2", передает со ссылкой на .

Актер был убит хулиганами, которым не понравился внешний вид актера, сообщает "СтарХит".

Сапаеву после эпизодической роли в фильме Михалкова обещали карьерный рост, но прославился он не в кино.

Актеру очень нравилось наряжаться в женские платья и он решил сменить пол. Но так, как денег на операцию не было, в 2014 году Евгений Сапаев собственноручно оскопил себя, а затем, истекая кровью, все же обратился за помощью к врачам. Делал он это четыре раза — "оперировал" себя, садился на электричку и ехал в больницу.

После этого Сапаев стал героем разных шоу, где и зарабатывал на лечение.

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