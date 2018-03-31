В Москве неизвестные до смерти избили актера Евгения Сапаева, который в 2014 году решил сменить пол, отрезав свой детородный орган.

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Преступникам не понравился внешний вид 42-летнего мужчины, передает «Стархит» слова подруги актера Юлии Бусыревой, информирует svodka.net.

Также она сообщила, что по каким-то причинам тело Сапаева не доставили на родину. Его похоронили как бездомного.

«Часто заглядывал ко мне в гости. Любил подолгу разговаривать. Неожиданно стал заходить реже, а потом и вовсе пропал. Недавно с ужасом узнала, что его больше нет. Каким-то хулиганам в Москве не понравился Женин внешний вид — его избили до смерти», — рассказала Бусырева.

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Евгений Сапаев известен по картине Никиты Михалкова «Утомленные солнцем-2». Он любил перевоплощаться в женщину, стать которой он окончательно решился спустя три года после премьеры фильма.

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У Сапаева не было денег на операцию по смене пола. Поэтому он проштудировал медицинскую литературу и предпринял три попытки по избавлению мужских признаков. В 2014 году ему удалось отрезать детородный орган, началось кровотечение. От смерти Сапаева спасли медики.

Как пишет издание, после лечения актер окончательно перестал сниматься и переехал в родную деревню Великово Владимирской области. Там он шокировал жителей своими женскими нарядами и макияжем, но постепенно все привыкли к «Насте». Его сторонились, родные тоже предпочитали не общаться.

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