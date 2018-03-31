Форвард футбольного клуба "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович перешел в один из американских клубов, свои впечатления от первых дней, проведенных в команде, а также воспоминания об игре в "Манчестер Юнайтед" он описал журналистам, пишет Sky Sports .

"Мне 36 лет? Это не страшно. Я родился старым, а умру молодым, как Бенджамин Баттон. Не переживайте по поводу моего возраста", - сказал он корреспондентам, отвечая на вопрос о том, не поздно ли переходить в другой клуб.

Помимо этого, спортсмен припомнил, как впервые приехал в Англию.

"В Англию я приехал в инвалидном кресле и покорил её за три месяца. Через три месяца после моего перехода я уже был лучшим. Я не высокомерен, а просто уверен в себе и в том, что я смогу многое дать новому клубу. Я как лев, и я снова голоден. Я пришёл сюда, чтобы побеждать. Я знаю, что буду здесь побеждать", - рассказал о своих планах Ибрагимович.

Как сообщал svodka.net ранее, во время игры в третьем дивизионе чемпионата страны по футболу случилась трагедия. Во время матча "Марсония" - "Славония" гостевой полузащитник Бруно Бобан скончался на месте инцидента после удара мячом в область груди.

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