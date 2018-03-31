|Спасались от войны: две гражданки Сирии попросили убежища в Украине
|31.03.2018 16:19
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Две гражданки Сирии при прохождении пограничного контроля поезда сообщением "Москва-Харьков" обратились к пограничникам с просьбой о предоставлении статуса беженцев в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины, передает
"Женщины, 1981 и 1996 года, во время проведения с ними собеседования объяснили, что прибыли на территорию Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории Сирии и хотят получить статус беженцев в Украине", - говорится в сообщении.
После оформления соответствующих документов гражданок Сирии направили в управление Государственной миграционной службы в Харьковской области.
Как ранее сообщал , в Украине проживает около 3 тыс. беженцев из других стран.
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