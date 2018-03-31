"Северный поток-2" является для РФ инструментом политического шантажа

Президент Украины Петр Порошенко считает, что проект "Северный поток-2" нуждается в проверке с экономической, политической и моральной точек зрения.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом П.Порошенко сказал в комментарии немецкому медиаконцерну Funke Media Group.

"Убежден, что попытка отравления газом в Солсбери иметь последствия и для "Северного потока-2". Проект газопровода требует проверки "с экономической, политической и моральной точек зрения", – сказал президент Украины.

П.Порошенко отметил, что "те, кто поддерживают "Северный поток-2", сами становятся пособниками президента РФ Путина в его гибридных войнах".

Он также убежден, что для России "Северный поток-2" является не бизнес-проектом, а "инструментом политического шантажа".

"В очередной раз Москва показала свое истинное лицо в вопросах газового шантажа", - подчеркнул глава государства.

"Кроме того, "Газпром" сможет блокировать реверсные поставки газа в Украину, ограничивая объемы входящих поставок газа через трубопровод - это бы ослабило нашу страну", - сказал П.Порошенко.