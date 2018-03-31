Согласно материалов следствия, на которые ссылается российское издание Republic, от восьми до девяти ампул отравляющего вещества "Новичок" получили неизвестные люди из Чечни. "Новичок" связывают с отравлением Скрипаля Фото: ЕРА По информации издания, о причастности к исчезновению яда ученого Леонида Ринка свидетельствуют материалы расследований прокуратуры РФ и ФСБ.В городе Шиханы Саратовской области РФ Ринк работал начальником лаборатории в Государственном научно-исследовательском институте химии и технологии элементоорганических соединений, затем в Государственном институте технологии органического синтеза, который в 2005 году стал филиалом Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий (ГНИИОХТ) "Шиханы".Последнее учреждение причастно, по информации соразработчика вещества, химика Вила Мирзаянова, к созданию "Новичка".Republic пишет, что в документах следствия говорится о продаже ученым от девяти до 14 ампул, то есть 2,25–3,27 грамма "Новичка". При этом от восьми до девяти ампул получили неизвестные люди из Чечни.Издание подчеркивает, что яда было похищено довольно, чтобы отравить свыше четырех тысяч человек.4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать, а 30 марта врачи рассказали, что она в больнице начала есть и пить. В посольстве РФ потребовали предоставить им доступе к выздоравливающей Юлии Скрипаль. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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