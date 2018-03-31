В сети показали новое видео с россиянином Игорем Востриковым, который потерял свою семью в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» города Кемерово. Отрывок стрима опубликовал на своей станице блогер .

На кадрах мужчина очень веселый. При этом он еще гримасничает и весело жестикулирует.

Данное видео было отснято в прямом эфире одного из телеканалов. Близкая подруга Игоря попросила его покрутиться и показать, что он — «настоящий».

Сводка.нет - Новости Украины и Мира