|Как выглядит человек, вся семья которого сгорела: появилось «веселое» видео с Игорем Востриковым
|31.03.2018 16:30
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В сети показали новое видео с россиянином Игорем Востриковым, который потерял свою семью в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» города Кемерово. Отрывок стрима опубликовал на своей станице блогер .
На кадрах мужчина очень веселый. При этом он еще гримасничает и весело жестикулирует.
Данное видео было отснято в прямом эфире одного из телеканалов. Близкая подруга Игоря попросила его покрутиться и показать, что он — «настоящий».
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