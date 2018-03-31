|Сегодня в Москве похоронили основателя МММ Сергея Мавроди (ВИДЕО)
|31.03.2018 16:31
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В сети были опубликованы фото и видео похорон основателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди.
Прощание с Мавроди состоялось сегодня на Троекуровском кладбище в Москве. Похороны прошли в закрытом режиме, информирует svodka.net.
По некоторым данным, попрощаться с основателем финансовой пирамиды пришли около сотни вкладчиков, но на видео видны лишь несколько десятков человек.
Ранее сообщалось, что тело Мавроди долгое время оставалось в морге. В итоге организацию похорон Мавроди взяла на себя его бывшая жена, а оплатили прощание участники «МММ-2011».
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