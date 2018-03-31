В сети были опубликованы фото и видео похорон основателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди.

Прощание с Мавроди состоялось сегодня на Троекуровском кладбище в Москве. Похороны прошли в закрытом режиме, информирует svodka.net.

По некоторым данным, попрощаться с основателем финансовой пирамиды пришли около сотни вкладчиков, но на видео видны лишь несколько десятков человек.

Ранее сообщалось, что тело Мавроди долгое время оставалось в морге. В итоге организацию похорон Мавроди взяла на себя его бывшая жена, а оплатили прощание участники «МММ-2011».

Читайте: Скончался создатель "МММ" Сергей Мавроди

Сводка.нет - Новости Украины и Мира