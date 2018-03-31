Американская общественная организация "Конгресс русских американцев" в связи с высылкой российских дипломатов выразила недовольство политикой президента США Дональда Трампа. Этот материал можно прочитать и на украинском языке "Конгресс русских американцев" заявил, что Трамп выбрал неподходящее время для высылки российских дипломатов Фото: ЕРА Участники организации выразили "глубокое сожаление" в связи с решением выслать из США 60 российских дипломатов и закрыть консульство России в Сиэтле."Время, которое вы выбрали для этого решения, невыносимо жестоко, поскольку эти беспрецедентные санкции были объявлены тогда, когда Россия и россияне во всем мире находятся в трауре, потрясенные массовыми жертвами в основном женщин и детей в пожаре в городе Кемерово", – говорится в письме.В КРА считают, что Россию рано обвинять в отравлении российского экс-разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании. Русские американцы заявили, что глубоко обеспокоены новым витком санкций, и страдают от них "больше всех"."Мы больше не можем пользоваться консульскими услугами в Сан-Франциско, а теперь еще и в Сиэтле. Для того, чтобы получить визу и посетить своих родственников, мы должны лететь через всю страну, чтобы попасть на прием в консульство России в Нью-Йорке или Вашингтоне. Мы больше не можем приглашать наших родственников к себе, потому что они чаще стали получать отказы в получении визы США. Закрытие консульств, высылка дипломатов только ухудшают нашу жизнь", – говорится в письме.В КРА добавили, что 90% русских американцев голосовали за Трампа, надеясь, что тот отменит санкции."Мы получили результат совершенно противоположный тому, который вы обещали во время предвыборной кампании", – заявили они.26 марта Трамп дал намек выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть до 2 апреля Генконсульство РФ в Сиэтле из-за его близости к базе ВМС США.Таким образом Штаты выразили поддержку Великобритании в связи с отравлением в Солсбери экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".Кроме США, российских дипломатов уже депортировали около 30 стран.29 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объявил о высылке 60 американских дипломатов и закрытии консульства США в Санкт-Петербурге. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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