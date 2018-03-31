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Конгресс русских американцев заявил о "русофобской" политике Трампа
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31.03.2018 16:31
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Американская общественная организация "Конгресс русских
американцев" в связи с высылкой российских дипломатов выразила
недовольство политикой президента США Дональда Трампа. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке
"Конгресс русских американцев" заявил, что Трамп выбрал
неподходящее время для высылки российских дипломатов Фото: ЕРА
Участники организации выразили "глубокое сожаление" в связи с
решением выслать из США 60 российских дипломатов и закрыть
консульство России в Сиэтле."Время, которое вы выбрали для этого
решения, невыносимо жестоко, поскольку эти беспрецедентные санкции
были объявлены тогда, когда Россия и россияне во всем мире
находятся в трауре, потрясенные массовыми жертвами в основном
женщин и детей в пожаре в городе Кемерово", – говорится в
письме.В КРА считают, что Россию рано обвинять в отравлении
российского экс-разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании.
Русские американцы заявили, что глубоко обеспокоены новым витком
санкций, и страдают от них "больше всех"."Мы больше не можем
пользоваться консульскими услугами в Сан-Франциско, а теперь еще и
в Сиэтле. Для того, чтобы получить визу и посетить своих
родственников, мы должны лететь через всю страну, чтобы попасть на
прием в консульство России в Нью-Йорке или Вашингтоне. Мы больше не
можем приглашать наших родственников к себе, потому что они чаще
стали получать отказы в получении визы США. Закрытие консульств,
высылка дипломатов только ухудшают нашу жизнь", – говорится в
письме.В КРА добавили, что 90% русских американцев голосовали
за Трампа, надеясь, что тот отменит санкции."Мы получили результат
совершенно противоположный тому, который вы обещали во время
предвыборной кампании", – заявили они.26 марта Трамп дал намек
выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть до 2
апреля Генконсульство РФ в Сиэтле из-за его близости к базе
ВМС США.Таким образом Штаты выразили поддержку Великобритании в
связи с отравлением в Солсбери экс-разведчика Сергея
Скрипаля и его дочери. Следствие выяснило, что во время
покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок".Кроме США, российских
дипломатов уже депортировали около 30 стран.29 марта министр
иностранных дел РФ Сергей Лавров объявил о высылке 60
американских дипломатов и закрытии консульства США в
Санкт-Петербурге.
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