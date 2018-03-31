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Маша Єфросиніна разом з Настею Каменських сіла на "жорстку" дієту (ФОТО)
31.03.2018 16:32
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Ні одна, ні інша зірка не потребує дієти, втім, пожартувтаи на цю тему все-таки зважилися: напередодні в Інстаграмі Маші з'явилося веселе фото.

На світлині телеведуча позує з Настею Каменських, яку ледь впізнати через дивну пишну зачіску, і дівчата поїдають шоколадні цукерки.

"Худаємо з Настею Каменських", - написала Маша, додавши хештеги "на жорсткій дієті" і "краща подруга" - "товста подруга".

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 30 Бер 2018 р. о 4:31 PDT


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