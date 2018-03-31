В четверг, 29 марта, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вместе со своими дочерями - Иванкой и Тиффани, прибыл на территорию Ричфолда для официальной встречи по теме модернизации национальной инфраструктуры. Однако выступление американского лидера привлекло внимание присутствующих не так, как модный наряд его дочери Иванки. Ее фотографии в стильном образе обнародовали все местные СМИ, а пользователи сети начали активно обсуждать ее внешность.

На официальное мероприятие девушка надела бежевый тотал лук. На Иванке был длинный тренч, укороченные брюки, а также классические туфли-лодочки на каблуке. Полноценный образ завершили золотистые солнцезащитные очки и драгоценные серьги.

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