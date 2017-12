Интерес сотрудников Федерального бюро расследований США к закрывшемуся в этом году кипрскому банку FBME связан с делом в отношении экс-главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта, сообщает The Guardian. требование может быть связан с делом Манафорта, сказал собеседник The Guardian Фото: EPA Отмечается, что банк использовался богатыми россиянами с политическими связями, американское правительство обвиняет FBME в отмывании денег.По информации газеты, в ноябре федеральные следователи и министерство финансов США обратились в Центральный банк Кипра, чтобы получить информацию о FBME.По словам собеседника газеты, требование связан с делом в отношении экс-главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта, а также деньгами, которые поступали в США из стран бывшего СССР через кипрские банки.Издание пишет, что FBME отрицает обвинения в отмывании денег. Банк был расположен в Танзании, но около 90% его банковских операций проводилось на Кипре. В отчете Центрального банка Кипра о FBME за 2014 год, который есть в распоряжении The Guardian, сообщалось, что около половины клиентов банка были россиянами, некоторые из них считались "политически чувствительными". Отмечается, что услугами финучреждения пользовались Владимир Смирнов, которого издание называет приближенным к президенту РФ Владимиру Путину, и член Совета Федерации РФ Александр Шишкин.Представитель FBME сообщил The Guardian, что Манафорт никогда не был клиентом банка.Издание пишет, что команда спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующая вмешательство РФ в американские выборы, осенью также запросила информацию у Deutsche Bank – крупнейшего кредитора компаний Трампа.В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В Кремле эти обвинения назвали "ерундой".10 декабря ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США с целью помочь Трампу одержать победу. Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал такие обвинения "непристойными".В опубликованном докладе американской разведки говорится, что президент Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США.Расследование возможных связей между российским правительством и штабом Трампа министерство юстиции США в мае 2016 года доверили Мюллеру.30 октября 2017 года Манафорта и его делового партнера Ричарда Гейтса обвинили в сговоре против Соединенных Штатов. Им выдвинули обвинения по 12 пунктам и отправили под домашний арест. По данным следствия, Манафорт и Гейтс сгенерировали десятки миллионов долларов дохода в результате их работы в Украине. Первый отмыл более $18 млн, а второй – более $3 млн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



