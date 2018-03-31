Трагедия в Кемерово оголила главные проблемы управления страной путинским режимом.

Об этом на своей странице в Facebook написал российский оппозиционный политик Михаил Ходорковский.

По его словам, на данный момент в России не существует жесткой система управления, что и спасает страну от развала, информирует svodka.net.

«Фактически страна не разрушилась еще только потому, что никакой «жесткой вертикали» нет, а есть территориальные и отраслевые «вотчины», управляемые «наместниками» по своему усмотрению, отвечающие перед Путиным и его помощниками за бабло, за голоса и за тишину. И не отвечающие в остальном ни перед кем, если только взбешенное население не начинает слишком сильно шуметь. Но это лучше, чем вообще никакого управления!» – написал Ходорковский.

При этом такая система не позволяет стране прогрессировать и постепенно приближает полный упадок. Трагедия в Кемерово может заставить Путина «закрутить гайки», что сделает систему жестче, но менее устойчивой.

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«То что мы получим? Ускорение развала. Что делать?Глобально, без смены системы, ничего не сделать. Но локально мы можем попробовать защитить хотя самые уязвимые точки», — резюмировал политик.

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