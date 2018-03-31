|Во Франции возле автотрассы упал самолет, двое людей погибли
|31.03.2018 16:40
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Во Франции близко от города Сен-Шамон возле автотрассы упал самолет, два человека погибли. Об этом сообщает со ссылкой на Franceinfo.
По свидетельствам очевидцев, пилот, скорее только, не справился с управлением и около 13 часов (по киевскому времени - ред.) резко снизился и задел светофор. После столкновения самолет упал на край шоссе.
Как сообщал в центральной части Турции во время тренировки разбился военный самолет.
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