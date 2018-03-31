Во Франции близко от города Сен-Шамон возле автотрассы упал самолет, два человека погибли. Об этом сообщает со ссылкой на Franceinfo.

По свидетельствам очевидцев, пилот, скорее только, не справился с управлением и около 13 часов (по киевскому времени - ред.) резко снизился и задел светофор. После столкновения самолет упал на край шоссе.

Как сообщал в центральной части Турции во время тренировки разбился военный самолет.

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