недавно приняла закон, который запрещает заходить в государственные учреждения с оружием, однако этот шаг не решит проблему, пишет со ссылкой на .

На руках обычных украинцев появляется все больше оружия. Владелец одного из оружейных магазинов говорит, что за последнее время количество покупателей существенно увеличилось.

Он подчеркнул, что сейчас у украинцев есть ряд способов, чтобы легально владеть оружием. Прежде только, соответствующее дозволение может выдать , если речь идет об охотничьем или коллекционном оружии.

Также можно получить наградное оружие или стать владельцем холодного — ножа, сабли, кортика и так далее.

Украинцы могут свободно купить макеты крупного оружия: пулеметы, гранатометы. Их умышленно выводят из строя и объявляют непригодными к стрельбе. Следовательно, для такого оружия тоже не нужно получать согласие.

Еще один известный способ — покупка выхолощенного оружия. Это бывшее боевое оружие, в которое вставили штифты или заужатели ствола. Такое оружие может стрелять только холостыми патронами. Оно предназначено для съемок в кино и коллекционирования.

«Популярностью между украинцев пользуются старинные ружья, которые продаются на аукционах в Европе, к примеру Holland & Holland, Merkel. В зависимости от исполнения продукция Holland & Holland может стоить и $100 тысяч»,- говорят в оружейном магазине.

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