Глава Минздрава Ульяна Супрун задекларировала 555 тыс. 663 долл. на пенсионном счете. Об этом свидетельствуют данные декларации У.Супрун за 2017 год, передает

Также У.Супрун указала, что имеет более 140 тыс. грн на банковских счетах в Кредобанке и Укргазбанке. Совместно со своим мужем глава Минздрава имеет 8,3 тыс. долл. на счетах в американском банке.

Наряду с этим глава Минздрава задекларировала 348,2 тыс. грн заработной платы, которую У.Супрун получила в прошлом году.

У.Супрун вместе с мужем арендуют квартиру в Киеве общей площадью 128,7 квадратных метров.

Как сообщал Президент П.Порошенко за 2017-й год задекларировал 16,3 млн грн доходов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира