В мясе, которое продавали в Одессе, покупательница обнаружила образование черно-желтого цвета.

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Фотографии жуткой находки опубликованы на странице в Facebook «Черный список Одесса», информирует svodka.net.

«Вот такое купили мясо в вакууме, известной, *колбасной* марки ГЛОБИНО. Вскрыла, начала резать и нашла образование похожее на кисту с черно-желтым содержимым. Посоветовавшись с мамой-врачом, мы пришли к выводу, что это эхинококковый пузырь в явно не свежем, полежавшем мясе (в свежем кисты с глистами светлые), которое успешно отработали для реализации», — сообщила одесситка.

«А справка..лабороторний анализ..Болезнь на лицо, опасно..», «Жуть», «Эхинококки 60% поражают печень,30% легкие и 10 остальные внутренние органы:мозг, глаза, почка. Не мышцы! Может просто какой-нить давнишний абсцесс.но вообще бе», «Отвратительно. Но господа, давно известно, в вакууме чаще только не свежий продукт», — пишут в комментариях под записью.

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