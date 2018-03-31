Телевізійний канал NBC з посиланням на джерела в Білому домі розповів, що американський президент Дональд Трамп під час телефонної бесіди зі своїм російським колегою Володимиром Путіним попередив співрозмовника, що готовий до гонки озброєнь і має намір її виграти, пише Віталій Портников для .

Ці подробиці з’явилися через десять днів після бесіди не випадково. Більш того, зовсім не обов’язково вважати, що Трамп взагалі говорив з Путіним про гонку озброєнь.

Тим більше, що «витік» подробиць супроводжується ще й публічним роз’ясненням факту, який дійсно мав місце. А саме пропозиції зустрітися, яку Трамп зробив Путіну. Тепер в Білому домі цю пропозицію трактують як «формальну люб’язність», мало не ритуал, якого Трамп дотримується під час всіх своїх телефонних розмов.

Але ось тільки під час розмови це не була формальна люб’язність. Трамп особисто захищав ідею зустрічі з Путіним в твіттер, а російська сторона повідомила про початок підготовки до довгоочікуваного саміту. Тепер російський посол в США Анатолій Антонов в розпачі захищає ту саму, офіційну версію розмови — мовляв, ви ж пам’ятаєте, що бесіда пройшла в «теплій атмосфері».

Зміна акцентів може означати тільки одне: відносини між Москвою і Вашингтоном погіршуються.

Ми не знаємо, чи був Трамп дійсно обурений войовничою промовою Путіна перед Федеральними зборами Росії, але він міг очікувати від російського президента обережнішої реакції на висилку дипломатів з Вашингтону. Те, що Путін відповів дзеркально, а не став вичікувати — як це було після висилки дипломатів Обамою — переконало Трампа і його радників в нездатності російського лідера до сприйняття чітких сигналів.

Трамп міг би зустрітися з Путіним якщо б російський президент зрозумів, чого від нього чекають і демонстрував би схильність до роботи над помилками. Це приблизно те, що Трамп обіцяє іншому «поганому хлопчику» сучасного світу — північнокорейському лідеру Кім Чен Ину. Зустріч в обмін на денукліарізацію Корейського півострову. І нехай під самим поняттям «денукліарізації» сторони можуть мати на увазі зовсім різні підходи до вирішення проблеми, у всякому разі, Кім Чен Ин говорить те, що Трамп хоче від нього почути. І може отримати свій приз.

А хуліган з Кремля зовсім не намагається підіграти американському президенту. Більш того, він дозволяє собі погрожувати і суперечити — і це в ситуації, коли ніяких особливих ресурсів і союзників для такої гри у нього немає.

Саме ця дитяча поведінка і може виводити Трампа і його радників з рівноваги і робити малореальною і зустріч президентів, і домовленості між ними, і нормалізацію відносин між США і Росією. Протистояння і приборкання опонента — куди більш реалістичний варіант. І воно відповідає характеру Трампа куди більше, ніж якісь угоди.

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