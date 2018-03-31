Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области обнародовал в газете "Урядовый курьер" сообщение о том, что вызывает на заседание обвиняемого по делу о теракте погибшего главаря боевиков "ДНР" Михаила Толстых, известного как "Гиви".

Соответствующая публикация была размещена в издании в четверг, 30 марта.

Согласно сообщению, после публикации в прессе обвиняемый считается уведомленным о времени и месте суда. В случае неявки суд рассмотрит дело без него.

Как уточняет ", дело должна рассмотреть коллегия из трех судей во главе с председателем суда Натальей Самоткан. Михаила Толстых обвиняют в совершении террористического акта. Судебное заседание назначено на 09:00 5 апреля, передает .

По словам правозащитницы, директора программы USAID "Права человека в действии" Украинского Хельсинского союза по правам человека Надежды Волковой, причин для закрытия производства против "Гиви" нет, пока факт смерти обвиняемого не установлен официально.

"Основанием для закрытия уголовного производства является смерть человека. Если суд не вынес постановления, что человек является умершим, то он считается живым. Но идет информация, в том числе от (Службы безопасности Украины, - ред.), о том, что "Гиви" считается погибшим лицом. И не может это 100-процентно подтвердить, ведь это произошло на неподконтрольной Украине территории. Поэтому суд не может прекратить производство. Насколько я понимаю, будет происходить заочное осуждение, так же, как и в "деле Плотницкого" (экс-главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого, - ред.)", - сказала она.

Волкова добавила, что для подтверждения смерти террориста "Гиви" Украина должна обратиться с официальным запросом в Следственный комитет России. При этом она уточнила, что судебный процесс против боевика нужно было бы временно прекратить.

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