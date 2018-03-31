В РФ отгремели президентские выборы и, как все ожидали, выбрано то же самое, что там уже было, действительно с 1999 года. Если считать период, когда Путин действительно осуществлял высшие властные полномочия, не обращая внимание на то, как в это время называлась его должность, то правит он уже почти 20 лет. Все, что натворила РФ за эти годы, навсегда будет связано с именем этого человека.

Скорее только, дело не дойдет до открытого суда именно над ним и мы никогда не увидим римейк фильма «Судьба Слободана Милошевича». Вместо этого, будет показан короткометражный фильм «Путин: по следам Муамара». Слишком много влиятельный людей постараются не допустить того, чтобы этот плешивый старик разинул варежку где-то в Гааге. К тому же, на него можно будет спихнут личную ответственность его холуев и коллективную ответственность россиян.

Случись так, что Никита Михалков переживет Путина, он быстренько снимет «Утомленные солнцем-7», где играя главную роль чудака с железными руками, ногами и усами, он будет окунать Путина мордой в торт, либо в творение якутского скульптора. На презентации фильма он расскажет, что на самом деле, был борцом с путинским режимом, а крепостничество хотел ввести для того, чтобы купить себе Путина в «постельничьи». Да что там, большая часть россиян тут же станут «борцами с диктатурой», которые никогда не поддерживали Путина и его шайку. Желающие увидеть то, как это будет, могут посмотреть документальные фильмы второй половины 1991 года, где толпы россиян, особенно – москвичей, рассказывали о своей ненависти к коммунизму, Сталину, Ленину и прочим товарищам. Они рвали на себе рубашки и рассказывали о том, что творилось в ГУЛАГе и как пострадали от него они сами, либо их родственники.

Но на самом деле, вся эта толпа играла дешевую пьесу «Как Иван переобувался налету». Там всегда так происходит. Например, царю-батюшке они давали присягу, в которой было сказано:

«Я, нижеименованный, обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом, перед Святым Его Евангелием в том, что хочу и должен Его Императорскому Величеству Самодержцу .

Всероссийскому и Его Императорского Величества Всероссийского Престола Наследнику верно и нелицемерно служить, не щадя живота своего, до последней капли крови и все к Высокому Его Императорского Величества Самодержавству…»

Особенно рьяно клялись в верности государю разного рода казаки, кои были его наипервейшей опорой. Но когда самого царя и его семью потащили к стенке, из огромного воинства не нашлось ни роты солдат, ни сотни казаков, чтобы отбить того, кому они клялись в верности до гроба. А сразу после смерти императора, они его прокляли и забыли, оставив в памяти детей образ пугала в короне. Мало того, теми же самым усами, они присягнули большевикам и стали «красными казаками», а когда началась война с Германией – казаками при СС. Причем – тоже дали соответствующую присягу. Что характерно, в их рядах были станичники, которые присягали уже в третий раз. Потом власть опять поменялась и стал совок, которому те, кто остался жив – присягнули снова. Совок они клялись оборонять «до последней капли крови». Но совок разлезся, а они не то, что не капнули кровью, но даже не заметили этого. После падения же совка, они стали снова «казаками государства российского», отрыли иконы, портреты анпиратора и снов поклялись. Так что там с этим – нет проблем.

А когда на Красной площади 8 мая 1995 года, только через 4 года после «революции» 1991 года, была установлена конная статуя мясника Жукова и никто даже не вякнул, стало понятно, что россияне уже переобулись и теперь за Жуковым вспомнят Сталина и весь совок, вместе взятый. Так оно и случилось. Процесс переобувания прошел чисто и без проблем.

То же самое станет и после смерти Путина. Все наперебой станут рассказывать, как они страдали, боролись и рисковали собственными ягодицами, молча самым отчаянным образом, а их собственное безмолвие и бездействие было своеобразным протестом, который смогут понять лишь истинные гурманы.

Но все это – их выбор. Для нас важно понять, что проституция и мимикрия – суть населения этой страны. Достаточно вспомнить тех, кто имитировал оппозицию и конкуренцию Путину, на имитации выборов президента. Все эти Навальные, Собчаки, Явлинские и прочие – проиграли ту самую мистерию, которая в полный рост возникнет со смертью Путина. Они более или менее умело создавали видимость предвыборной борьбы, за что получили свои гонорары. Теперь, когда мавр сделал свое дело, они просто все исчезли в неизвестном направлении. Их положили на полку, как мы это делаем с зимней обувью или вещами. Положили и забыли до следующего сезона.

Все это к тому, что там нет никого, кто нас устроил бы, в качестве замены Путину. В РФ таких нет совершенно. Единственное, что может быть положительным – сегментация РФ, как минимум, до формата областей и так – несколько поколений, чтобы выветрилась та гадость, которая скапливалась там веками. Кто там будет править, в этих областях – все равно, хотя Собчак, хотя Навальный. А все это время надо вовремя чинить забор, держать глубоким ров и как всегда – чистить пулемет.

—

Сводка.нет - Новости Украины и Мира