Департамент спецрасследований Генпрокуратуры Украины расследует уголовное производство, в рамках которого проверяется записи "амбарной книги" Партии регионов о вероятных выплатах американскому политтехнологу Полу Манафорту. Манафорту пока не сообщали о подозрении в Украине Фото: EPA Отмечается, что департамент расследует уголовное производство, в рамках которого проверяется записи "амбарной книги" Партии регионов о вероятных выплатах Манафорту."Однако, пока последнему (Манафорту. – ) в уголовных производствах, которые расследует департамент спецрасследований, о подозрении не сообщалось", – ответили в ГПУ.В 2000-х годах Манафорт консультировал украинскую Партию регионов, премьер-министра, а впоследствии президента Виктора Януковича, сотрудничал с холдингом миллиардера Рината Ахметова СКМ. По данным Bloomberg, он сообщил в министерство юстиции США, что получил от Партии регионов $17,1 млн. Имя Манафорта фигурирует в "черной бухгалтерии" Партии регионов.С марта по август 2016 года Манафорт занимался избирательной кампанией нынешнего президента США Дональда Трампа.30 октября 2017 года Манафорта и его бывшего помощника Рика Гейтса обвинили в сговоре против Соединенных Штатов. Изначально им выдвинули обвинения по 12 пунктам, но 23 февраля 2018 года перечень расширили до 32 пунктов. По версии следствия, политтехнологи получили "десятки миллионов долларов" во время работы в Украине. С 2006-го по 2015 год они провели через офшоры более $75 млн. Манафорт якобы присвоил более $30 млн и скрыл это от властей США. Гейтс, по версии следствия, отмыл более $3 млн.23 февраля Гейтс признал себя виновным в заговоре против США и даче ложных показаний. Сразу после этого Манафорту выдвинули обвинение в подкупе европейских политиков для лоббирования интересов властей Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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