В городе Екатеринбург Российской Федерации трое мужчин в балаклавах осуществили ограбление заведения "Замес", однако вместо денег мужчины вынесли пельмени. О курьезном инциденте сообщило издание Znak , ссылаясь на слова шеф-повара кафе Владимира Олькницкого.

По словам мужчины, неизвестные пробрались в заведение около 22:00 часов, когда из зала ушли последние посетители, а само кафе закрывалось. В тот момент на кухне пребывали только повара женского пола. В связи с тем, что некоторое время назад была проведена инкассация, в кассе денег не оказалось.

"Но возле кассы стоял морозильник с замороженными пельменями - они все выгребли", - возмутился повар.

Он также добавил, что в морозильной камере на тот момент хранились 50 килограммов пельменей. В нынешнее время подсчитывается сумма ущерба. Вследствие происшествия никто не пострадал, а владельцы кафе уже оформили заявление в полицию.

Как сообщал svodka.net ранее, жители Соединенных Штатов Америки поймали домашнюю крысу за воровством денег , запечатлев момент похищения на видео. На опубликованном видео можно увидеть, как крыса пытается украсть 20 бумажных долларов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира