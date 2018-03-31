|Неизвестные в масках ворвались в кафе и похитили 50 кг пельменей. ВИДЕО
|31.03.2018 16:58
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В городе Екатеринбург Российской Федерации трое мужчин в балаклавах осуществили ограбление заведения "Замес", однако вместо денег мужчины вынесли пельмени. О курьезном инциденте сообщило издание Znak, ссылаясь на слова шеф-повара кафе Владимира Олькницкого.
По словам мужчины, неизвестные пробрались в заведение около 22:00 часов, когда из зала ушли последние посетители, а само кафе закрывалось. В тот момент на кухне пребывали только повара женского пола. В связи с тем, что некоторое время назад была проведена инкассация, в кассе денег не оказалось.
"Но возле кассы стоял морозильник с замороженными пельменями - они все выгребли", - возмутился повар.
Он также добавил, что в морозильной камере на тот момент хранились 50 килограммов пельменей. В нынешнее время подсчитывается сумма ущерба. Вследствие происшествия никто не пострадал, а владельцы кафе уже оформили заявление в полицию.
Как сообщал svodka.net ранее, жители Соединенных Штатов Америки поймали домашнюю крысу за воровством денег, запечатлев момент похищения на видео. На опубликованном видео можно увидеть, как крыса пытается украсть 20 бумажных долларов.
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