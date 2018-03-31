Экс-глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин заявил, что Крым и Донбасс не стоят большой войны.

Видео с его выступлением на пресс-конференции появилось в сети, информирует svodka.net.

В частности, он подчеркнул, что «Украина в этой войне проиграет».

“Вопрос не в том, что я – враг Украины и желаю победы России в конфликте с Украиной. Ни в коем случае. Я желаю успеха своей стране и желаю, чтобы Украина была сильнее, богаче, успешней России, как любой нормальный гражданин своей страны. Я просто понимаю, что война с Россией приведет к тотальному уничтожению. И проиграем, и пострадаем больше всех, и погибнем. У меня дети, и я этого не хочу терять. Никакой там, извините, Крым или условие возврата Донбасса на правах автономии не стоит большой войны”, – сказал он.

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