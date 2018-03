Источники The Telegraph и Daily Mail сообщили, что британские власти могут ввести новые санкции в отношении России в связи с тем, что Кремль нагнетает ситуацию после высылки российских дипломатов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке По данным СМИ, британские власти называют российское торговое представительство "логовом шпионов" Фото: ЕРА В Великобритании работают четыре торговых представительства России. Собеседники Daily Mail сообщили, что британские власти описывают российское торговое представительство как "логово шпионов". Новые санкции собеседник издания связывает с тем, что после высылки российских дипломатов Кремль начал "словесную войну" и грозит объявить персонами нон грата еще большее количество британских дипломатов.Великобритания должна в месячный срок сократить персонал своих дипломатических представительств в России в качестве ответной меры за высылку Лондоном российских дипломатов, заявил 30 марта МИД России.4 марта 2018 года 66-летнего бывшего российского разведчика Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании. Позицию Великобритании поддержали власти других стран.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ.17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.Вслед за Британией российских дипломатов выслали другие страны, в том числе США и Украина.30 марта Россия объявила о высылке из страны дипломатов Австралии, Албании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Македонии, Молдовы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции и Эстонии.31 марта спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия намерена выслать более 50 британских дипломатов.Рекомендую Twitter G+ E-mail: var orl_l1 = 'Выделите некорректный текст мышкой'; var orl_l2 = 'Орфографическая ошибка в тексте'; var orl_l3 = 'Послать сообщение об ошибке автору?Ваш браузер останется на той же странице.'; var orl_l4 = 'Комментарий для автора необязательно'; var orl_l5 = 'Отправить'; var orl_l6 = 'Отмена'; var orl_l7 = 'Спасибо'; Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter КОММЕНТАРИИ: Присоединитесь к клубу читателей "ГОРДОН", чтобы комментировать coreola.addfunc('updatecommentsbar', function(){ if(!coreola.userid || coreola.userid <= 0){ $('#join_comments').show();} if(coreola.userid && coreola.userid > 0){ $('#user_yes_comm').text(decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))); u_str = ''; $('#useravatar_yes_comm').html(u_str); $('#join_comments2').show(); } }); Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещена нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Осталось символов: 1000 Опубликовать Осталось символов: 1000 Опубликовать Отмена Показать больше комментариев var comments = new corecomments(); comments.url = '/html/comments/'; comments.comtype = '1'; comments.sendurl = '/ajax/addcomments.html'; comments.article = '239311'; comments.start(); Обсудить эту тему во "ВКонтакте"

