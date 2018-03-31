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На Украине-польской границе более 1000 машин в очереди на въезд в Украину
31.03.2018 17:04
На Украине-польской границе более 1000 машин в очереди на въезд в Украину
Больше только машин на пункте пропуска "Ягодин"
На Украине-польской границе в пунктах пропуска на въезд в Украину в связи с приближением пасхальных праздников образовались многокилометровые автомобильные очереди.
На Украине-польской границе более 1000 машин в очереди на въезд в Украину Фото: Varta1Facebook

По состоянию на 11:00 перед пунктом пропуска "Ягодин" собрались около 600 авто на въезд в Украину, перед пунктами "Шегини" и "Краковец" - примерно по 300. В сторону Польши очередей нет ни на одном пункте пропуска, сообщает пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

Пограничники объясняют очереди на границе тем, что значительное количество украинский возвращаюсь на праздники домой.

В этом году католики отметят Пасху 1 апреля, греко-католики и православные - 8 апреля.

Напомним, что 23 марта, на пункте пропуска "Смильница" во Львовской области пограничники обнаружили крупную партию незаконно добытого янтаря.

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