Больше только машин на пункте пропуска "Ягодин"

По состоянию на 11:00 перед пунктом пропуска "Ягодин" собрались около 600 авто на въезд в Украину, перед пунктами "Шегини" и "Краковец" - примерно по 300. В сторону Польши очередей нет ни на одном пункте пропуска, сообщает пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

Пограничники объясняют очереди на границе тем, что значительное количество украинский возвращаюсь на праздники домой.

В этом году католики отметят Пасху 1 апреля, греко-католики и православные - 8 апреля.

Напомним, что 23 марта, на пункте пропуска "Смильница" во Львовской области пограничники обнаружили крупную партию незаконно добытого янтаря.