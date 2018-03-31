Никто не задумывается, что имя данное новорожденному имеет священный смысл. Даже первая буква имени влияет на судьбу женщины, закладывая характер. Читайте и удивляетесь точности, пишет со ссылкой на .

Если ваше имя имеет две формы, к примеру Маргарита и Рита, то читать нужно характеристику той буквы, каким именем вас чаще только называют

К выбору имени во все времени подходили очень серьезно, вкладывая в него особый смысл. Даже первая буква имени может сильно повлиять на всю жизнь женщины…

Ученые объясняют такое совпадение тем, что именно первая буква имени фиксируется нашим подсознанием в самом раннем детстве и словно закладывает наши знания о самих себе…

В общем, как девочку назовешь-такой она и будет!

А

Буква прирожденных лидеров, инициаторов, начальников — не случайно в алфавите ей отведена «стартовая позиция». С детства самостоятельные, решительные, активные и амбициозные. Они любят руководить другими людьми — это проявляется во всех сферах: и на работе, и дома, и в постели. Неохотно подстраиваются под чужие желания, почти всегда поступают по-своему. Высоко ценят комфорт, падки на лесть и похвалу — их может покорить тот мужчина, который будет без конца говорить им комплименты. Сторонятся бытовых хлопот — роль заботливой хранительницы семейного очага не для них.

Б

Обладательницы имени на эту букву, полны контрастов, как и начертание буквы. Верхняя «крышечка» и твердость в звучании говорит о стабильности, надежности, целеустремленности ее обладательницы. Такая женщина стремится к настоящему богатству и обладает серьезными покровителями. Вместе с тем «округлые формы» делают ее романтичной и чувствительной, часто это интроверт по своему темпераменту. Характерная особенность: те, чье имя начинается с буквы «Б» — любители пощекотать себе нервы. Отсюда и страсть к экстремальным видам спорта, острым ощущениям и рисковым бизнес-операциям.

В

Женщины, имя которых начинается с этой буквы, обладают великолепной интуицией. Порой кажется, что все происходящие вокруг события они предвидят заранее. Вместе с тем, нередко бывает, что богатая фантазия мешает им отделить правду от вымысла. Они привыкли ставить перед собой высокие цели, и у них довольно воли для их реализации. Ревнивицы и собственницы. Категорически не умеют обманывать, следовательно окружающим не стоит ждать от них подвоха — они не способны на предательство, даже если речь идет об их благополучии и успехе. В любви — страстные и преданные партнеры.

Г

Женщина с обезоруживающей улыбкой, которая открывает перед ней все двери. Она способна в мгновение ока поднять другому человеку настроение, вот почему мужчины особенно часто тянутся к ней в трудные минуты. Интеллектуально одаренные — им нравится нагружать себя работой, которая позволяет тренировать мозг, память, умственную деятельность. Очень внимательны ко всем мелочам — сказывается природная тяга к совершенству. Скрупулезность и педантизм отражаются и на их личной жизни — такая женщина не торопится выходить замуж. А еще она очень брезглива.

Д

Прагматичные и очень приземленные в своих стремлениях женщины. Слишком упрямые, из-за чего часто «пробуксовывают» на пути к заветной мечте. Поверьте, заручившись поддержкой людей, которым вы доверяете, и даже в чем-то им уступив, вы гораздо быстрее добьетесь намеченной цели. Сделать это бывает очень сложно — они не любят признавать свои ошибки. В личной жизни они ориентированы на семью, следовательно всегда выбирают себе спутника с прицелом на будущее. Очень обаятельны, умеют устраивать красивые романтические сюрпризы и удивлять партнера в сексе.

Е

Чрезвычайно коммуникабельные. Они остро чувствуют потребность в постоянном общении и обмене новыми идеями. Находится в одиночестве им противопоказано. Очень влюбчивые, как правило, несколько раз выходят замуж, сильно привязываясь к своему партнеру. Это качество удивительным образом сочетается с их свободолюбием: они не потерпят, чтобы на работе или дома их контролировали или загоняли в какие-либо рамки. Благодаря чуткости и проницательности отлично справляются с ролью посредника или третейского судьи.

Ж

«Ж» в начале имени заявляет об обостренном чувстве справедливости их обладательницы. Такие женщины готовы сделать решительно все, чтобы они сами и окружающие их люди ощущали себя комфортно и счастливо. Но, к сожалению, нередко под видом заботы они могут начать манипулировать близкими. Обладательницы многочисленных природных талантов. Эмоциональные, импульсивные, часто совершают поступки на «горячую голову», поддавшись мимолетному желанию. Честные, но скрытные — будут стараться аккуратно уйти от ответа, но никогда не обманут. Сентиментальные, им нужен человек с богатым внутренним миром, способный их удивить и растрогать.

З

Мечтательницы и фантазерки. С помощью своего богатого воображения они часто стараются отгородиться от действительности (особенно в трудных, проблемных ситуациях) и жить в своем придуманном мире. Сквозь розовые очки все вокруг, действительно, выглядит более радужно, а сами они чувствуют себя более счастливыми. Но нежелание брать на себя минимальную ответственность мешает продвигаться вперед как в любви, так и в профессии. Обожают всеобщее внимание, постоянно ждут слова восхищения в свой адрес. Долго выбирают спутника жизни, а когда решают образумиться, остаются верны своему избраннику.

И

Талантливые, одаренные женщины, которые могут не просто добиться определенных успехов в области искусств (от индустрии моды до музыки), но и даже войти в историю. Они смотрят на мир широко распахнутыми глазами, стараясь не упустить из виду малейшую деталь. Внутренняя потребность в духовности отражается во внешности: как правило, это изящные и утонченные персоны. Их внешняя воздушность не отменяет прямолинейности в высказываниях, они не станут держать язык за зубами, если ситуация их не устраивает. А их «правда» может сильно ранить.

К

Выносливость и проницательность — с этих качеств стоит начать описание психологического портрета Кристины, Камиллы, Клеопатры и других представительниц клана на букву «К». Их главный жизненный принцип: либо все, либо ничего. Берегите нервные клетки! Вы слишком чувствительны, легко возбудимы и склонны принимать мимолетные проблемы близко к сердцу. Если кому-то необходимо выговориться, излить душу и быть уверенным, что их тайну сохранят — более надежных и тактичных кандидаток не найти. При этом сами они остаются очень скрытными и загадочными. От природы очень сексуальны, следовательно даже экс-партнеры часто пытаются к ним вернуться.

Л

Жизнь этих женщин сосредоточена вокруг красоты. Это касается и внешних проявлений: они тратят немалые средства на собственный гардероб, косметические ритуалы, интерьер дома, с особой любовью обставляют рабочее место. В то же время обладают и внутренней красотой — незаурядными артистическими и художественными способностями, врожденной грацией. Честные, терпеливые, щедрые. Немного легкомысленны, им стоит научиться делать верные выводы из собственных ошибок и больше их не повторять. Очень внимательны к комфорту любимого человека, делают все возможное, чтобы сделать его жизнь максимально удобной и приятной. Отличные хозяйки.

М

Вокруг «М» крутится весь мир — они постоянно становятся центром всеобщего внимания и притяжения. Эта согласная буква олицетворяет материнскую заботу, уют, чуткость, любовь к природе, кроткий характер. Бывают нетерпеливы — если хотят чего-то, то здесь и сейчас. По-хорошему любопытные — стремятся многое попробовать, узнать, проверить на собственном опыте. В западной интерпретации «М» — прерогатива рабочих лошадок и трудоголиков, которые готовы не спать несколько суток ради своевременной реализации проекта.

Н

Креативные и творческие натуры, которые не привыкли думать шаблонами и поступать как все. Они всегда найдут способ проявить свою оригинальность и дать выход фантазиям. Никогда не согласятся на монотонную, неинтересную работу, даже если она сулит отличный заработок. Богатое воображение не мешает им критически и рационально относиться к собственной личной жизни — они очень избирательны в выборе друзей и партнеров. Часто такое слишком щепетильное отношение — следствие предательства со стороны близкого человека, и они боятся повторения болезненной ситуации. Внимательно следят за здоровьем. «Н» очень нравится документировать свой жизненный опыт, такие женщины часто ведут дневники, блоги.

О

Женщины с высокими моральными принципами, которыми они не готовы поступиться. Их духовные убеждения так же сильны, как и их воля. Им нравится чувствовать границы дозволенного, придерживаться законов и правил — это вселяет в них уверенность и чувство безопасности. Они умеют выделять главное из суеты жизни. «О» знают, как обращаться с деньгами, грамотно рассчитывать бюджет, разумно тратить и вкладывать средства. Свои способности могут с успехом реализовать на практике, построив карьеру в финансовом секторе. Ревность может стать серьезным испытанием для их отношений. Научитесь доверять партнеру, не будьте слишком мнительной и подозрительной.

П

Полина, Прасковья, Пелагея — что у них общего, так это аккуратность, бережливость и чувствительность. Они серьезно озабочены тем, какое чувство производят на окружающих. Их цель — достичь потрясающего эффекта от одного мимолетного взгляда в их сторону. Такая одержимость внешними атрибутами не делает из них пустышек. Это лишь часть их тактики — занять высокое положение в обществе, выделиться из общей массы, достичь определенной степени влияния. Поэтому к внешнему лоску стоит прибавить и природный азарт, и напор. А еще они слишком любопытны до чужих секретов, обожают сплетничать.

Р

Такие женщины не боятся работы, которая потребует от них колоссальных сил и терпения. Адреналин и большое количество затраченной энергии — для них это своего рода «разрядка». Добродушные, отзывчивые, но довольно эгоцентричные персоны; одиночки по жизни; им бывает сложно делегировать обязанности, пойти на уступки или вступить в равнозначные партнерские отношения. Они всегда будут стараться главенствовать. Даже не пытайтесь поставить их на колени! Чтобы избежать семейных драм и скандалов, им стоит выбирать любовного партнера из числа близких друзей.

С

Жизненный путь женщин, чье имя начинается с этой согласной, подчинен единственной цели — во что бы то ни стало выделиться из серой массы. Для этого, по мнению, например, Светланы, Сабины или Стефании, хороши все средства. Одни выбирают для себя путь внешнего блеска, делая ставку на эффектную и соблазнительную внешность. Другие «покупают» внимание окружающих за счет собственной материальной обеспеченности. Третьи ведут себя экстравагантно. И только когда представительницы клана буквы «С» добиваются своего и начинают «царить» на выбранной местности, они подыскивают себе подходящего партнера. Их требования завышены — найти такого прекрасного и статного принца будет непросто. Но для «С» нет ничего невозможного!

Т

Татьяны, Таисии, Терезы любят жизнь на высоких скоростях. С детства они не могут усидеть на одном месте. Время от времени им приходится напоминать, что пора «скинуть обороты» и замедлить ход, в противном случае можно «проскочить» важные остановки. Им свойственна любовь с первого взгляда. В личных отношениях они бывают напористы и агрессивны, но вместе с тем — жертвенны и страстны. Правдорубы, не боятся высказывать мнение о другом человеке ему в лицо, никогда не станут плести интриги за спиной.

У

Буква «У» вносит в характер обладателя имени хитрость и некоторое коварство. Такие женщины могут легко обмануть и редко испытывают по этому поводу угрызения совести. Кроме того, они предрасположены ко всему гламурному, игре на публике. Абсолютно неконфликтные персоны. Кажется, что судьбой им предначертано жить по принципу «давать и принимать»: чем больше они жертвую и делают на благо других, тем больше получают взамен. Они очень остро чувствуют время, держат под контролем график, у таких людей, в прямом смысле слова, каждая минута на счету. Обладают чуткой интуицией, граничащей с экстрассенсорными способностями.

Ф

Великолепные хранительницы домашнего очага и гостеприимные хозяйки. Самоотверженные в любви и преданные своей семье. Они с легкостью могут посвятить себя материнству, полностью задвинув на задний план собственные карьерные амбиции. Таким женщинам очень важно найти в лице своего спутника надежную опору: духовную и материальную. Не стоит списывать их мнение со счетов — при желании они могут отстоять свои интересы. Будьте осторожны и даже с самыми благими намерениями не вмешивайтесь в ситуации, в которых ваше участие не требуется — проблем не оберетесь.

X

Те, чье имя начинается с этой буквы, могут быстро заработать целое состояние, но и так же молниеносно его потерять. В них говорят шопоголики и транжиры, которые получают неподдельное удовольствие, когда тратят деньги. В долгосрочной перспективе обретают финансовое благополучие благодаря своим талантам. Привыкли полагаться на собственные силы и с большой осторожностью принимают чужую помощь. Научитесь быть не только сильными, но и слабыми. Религиозны, отзывчивы, сострадательны, эта буква — напоминание о соблюдении законов морали.

Ц

Одни из самых остроумных женщин. Блестящее чувство юмора — их главное оружие обольщения. Благодаря ему они постоянно окружены не только друзьями, но и большим количеством поклонников. Это особенно важно, так как такие женщины просто не могут находиться в одиночестве, из-за чего часто и без разбора меняют партнеров. Свой главный талант — остроумие — они пускают в дело не только в благих целях. Могут быть циничными, больно ранить язвительной шуткой.

Ч

Способны к бескорыстному участию в жизни малознакомых людей. Эта буква привносит в характер стремление оказывать помощь ближнему безвозмездно, исключительно из рыцарского великодушия. Романтический идеализм и крепкая семья — вот кредо такой женщины. Ее воспитали в твердых моральных устоях. Единственный совет: не будьте такой доверчивой, не берите на себя роль лани — жертвы тигра.

Ш

Харизматичные личности! Их голос, походку, жестикуляцию сложно перепутать с кем-то другим. В каждом повороте головы, случайном взмахе рукой, выбранном аксессуаре чувствуется — эти женщины особенные. Они привыкли окружать себя только самыми интересными, уникальными людьми, которые подстегивают их к самосовершенствованию. Согласная «Ш» делает человека хладнокровным, в экстремальной ситуации он не поддается панике, сохраняет ясность мысли. Находят счастье только рядом с человеком, близким им по характеру.

Э

Свободолюбивые, обожают нарушать правила и постоянно переходят грань дозволенного. Пусть некоторые люди и смотрят на них с осуждением, в тайне большинство завидует их внутренней независимости. Про таких женщин говорят, что они «видят людей насквозь» — могут уже с первого взгляда раскусить любого человека. Их очень сложно обмануть. Очень стильные, к их модным советам стоит прислушаться.

Ю

«Ю» придает женщинам целеустремленность, но одновременно наделяет их слишком романтизированными представлениями о себе. Они обворожительны и неотразимы, но очень легко переходят грань приличия и внутреннего достоинства, становясь надменными и заносчивыми. Любят, когда события идут своим чередом, с трудом принимают перемены в жизни. Наш вам совет: если хотите добиться впечатляющих профессиональных результатов прекратите откладывать важные дела на потом. В любви становятся нежными и внимательными, способными сделать своего избранника по-настоящему счастливым.

Я

Это сильные энергичные лидеры, осторожные, вдумчивые, расчетливые. Они, как губка, впитывают необходимую информацию, обладают великолепной памятью и способностью к изучению иностранных языков. Женщины с гласной «Я» — очень страстные, с богатой сексуальной фантазией, но бывают и очень капризные — удовлетворить их аппетиты будет очень непросто.

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