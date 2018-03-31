Использование музейных предметов государственной части Музейного фонда Украины, хранящихся в музеях Крыма и Севастополя, для экспонирования за пределами Украины является незаконным, отметили в Министерстве культуры Украины. Картины Айвазовского переместили в Москву из аннексированного Крыма в 2016 году Фото: EPA "Использование музейных предметов государственной части Музейного фонда Украины, хранящихся в музеях Автономной Республики Крым и Севастополе, для экспонирования на выставочных проектах за пределами Украины является незаконным", – сообщили в Минкульте.В ведомстве отметили, что после аннексии Крыма связь с музеями полуострова была утеряна, но удалось установить некоторые факты перемещения картин из Крыма в РФ.Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров. 11 июля 2016 года 38 картин художника-мариниста Ивана Айвазовского были отправлены из галереи Феодосии в Третьяковскую галерею Москвы.По факту перемещения в 2016 году из Крыма в Россиию 38 картин из коллекции Национальной картинной галереи имени Айвазовского было открыто уголовное производство по ст. 356 Уголовного Кодекса Украины (самоуправство), отметили в Минкульте Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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