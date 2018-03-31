Использование музейных предметов государственной части Музейного
фонда Украины, хранящихся в музеях Крыма и Севастополя, для
экспонирования за пределами Украины является незаконным, отметили в
Министерстве культуры Украины. Картины Айвазовского переместили в
Москву из аннексированного Крыма в 2016 году Фото: EPA
"Использование музейных предметов государственной части Музейного
фонда Украины, хранящихся в музеях Автономной Республики Крым и
Севастополе, для экспонирования на выставочных проектах за
пределами Украины является незаконным", – сообщили в
Минкульте.В ведомстве отметили, что после аннексии Крыма связь с
музеями полуострова была утеряна, но удалось установить некоторые
факты перемещения картин из Крыма в РФ.Россия аннексировала Крым
после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года.
Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и
большинством стран мира. В данный момент между материковой
Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев
де-факто не контролирует полуостров. 11 июля 2016 года 38
картин художника-мариниста Ивана Айвазовского были отправлены
из галереи Феодосии в Третьяковскую галерею Москвы.По факту
перемещения в 2016 году из Крыма в Россиию 38 картин из коллекции
Национальной картинной галереи имени Айвазовского было открыто
уголовное производство по ст. 356 Уголовного Кодекса Украины
(самоуправство), отметили в Минкульте Украины.
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