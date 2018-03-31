За убийство 2-летней девочки в селе Мыльники Нежинского района Черниговской области главному подозреваемому в преступлении Назару Красуле инкриминируют «непредумышленное убийство», тогда как мать ребенка вовсе не понесет наказания.

Об этом в Facebook сообщил координатор организации C14 Сергей Мазур, отметив, что прокуратура отказывается проводить повторную экспертизу телесных повреждений ребенка, информирует svodka.net.

«Герасименко и Ко не хотят признавать факт изнасилования несмотря на разорван ротик, поврежденные и прожженные гениталии погибшего младенца. За издевательства над детьми садисту Красулю инкриминируют только «непредумышленное убийство». А жена и мать девочек вообще не понесет наказания. Хотя видела и способствовала кошмаром над собственными детьми. Это слова Герасименко сегодня на встрече с активистами», — рассказал Мазур.

Он отметил, что из-за этого «убийца вполне реально получит лишь условный срок и довольно скоро выйдет на свободу», однако местные жители намерены действовать и добиться справедливости.

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