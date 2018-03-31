Обломки корабля во время утренней прогулки обнаружил на курортном пляже во Флориде местная жительница с сыном. На пляж курорта Понте-Ведра-Бич выбросило обломки судна XVIII века Фото: Brittney Donovan / Twitter Обломки во время утренней прогулки обнаружили местная жительница Джулия Тернер и ее восьмилетний сын. Сначала они подумали, что на пляж вынесло обломки пирса или забора, но вскоре поняли, что это обломки старого корабля.По мнению исследователей, фрагмент корабля хорошо сохранился, потому что лежал на песчаном дне. Они предположили, что сначала корабль был обшит медью, остатки которой обнаружили на находке. Исследователи из Морского музея измерили и сфотографировали обломки. Они планируют воссоздать 3D-модель корабля."Этот кусочек истории сошел на берег в Понте-Ведра Бич! Местный антиквар говорит, что корпус судна, вероятно, датируется XVIII веком. Можно даже увидеть римские цифры, выгравированные на дереве", – сообщила корреспондент CBS47 Бритни Донован в Twitter. So cool to see this piece of history that washed ashore in Ponte Vedra Beach! A local antique/treasure dealer says the ship hull appears to be from the 18th century. You can see Roman numerals etched into the wood @ActionNewsJax pic.twitter.com/uNeETUrtL2 — Brittney Donovan (@brittneyANjax) 29 марта 2018 г. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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