По данным очевидцев, стрельба произошла возле ТРЦ в Голосеевском районе Киева, на месте работает следственно-оперативная группа, передает

Как сообщили очевидцы, случай произошел на парковке ТРЦ. Туда подъехал автомобиль скорой помощи, а также несколько полицейских автомобилей.

В соцсети сообщают, что "стреляли из автомата", после чего скрылись с места происшествия на белом микроавтобусе. Эти данные пока не подтверждены.

При этом в комментарии в отделе коммуникации полиции Киева отметили, что "сейчас на месте работает следственно-оперативная группа".

"Работает, потому что был вызов о том, что там произошло стрельба, но пока стрельба не подтвердилась", - добавили в полиции.

Напомним, ночная стрельба произошла в Харькове, погиб гражданин Азербайджана.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира