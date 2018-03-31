|Полиция проверяет данные о стрельбе возле столичного ТРЦ
|31.03.2018 17:22
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По данным очевидцев, стрельба произошла возле ТРЦ в Голосеевском районе Киева, на месте работает следственно-оперативная группа, передает
Как сообщили очевидцы, случай произошел на парковке ТРЦ. Туда подъехал автомобиль скорой помощи, а также несколько полицейских автомобилей.
В соцсети сообщают, что "стреляли из автомата", после чего скрылись с места происшествия на белом микроавтобусе. Эти данные пока не подтверждены.
При этом в комментарии в отделе коммуникации полиции Киева отметили, что "сейчас на месте работает следственно-оперативная группа".
"Работает, потому что был вызов о том, что там произошло стрельба, но пока стрельба не подтвердилась", - добавили в полиции.
Напомним, ночная стрельба произошла в Харькове, погиб гражданин Азербайджана.