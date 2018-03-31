Еще моя бабушка рассказывала мне про этот способ! Я тогда смеялась, а зря, пишет со ссылкой на .





Про эти заговоры много лет спустя мне рассказала моя сотрудница, когда я заметила булавку у нее на внутренней стороне блузки.



Сотрудница была очень успешной и я решила и сама попробовать ради интереса…



Ничего особенного я от обычной булавки не ждала. Но тем не менее, случайность это или скорее нет-но именно с того момента у меня очень сильно увеличилась прибыль…



Конечно, можно в это не верить, но попробовать точно стоит! Как показал мой опыт-работает независимо от того, верите вы или нет.



В погоне за благополучием мы часто забываем о древних, но действенных методах, которые способны приблизить желаемое.



С помощью несложных заговоров можно привлечь удачу, деньги и любовь.



Булавка — универсальный предмет, который найдется в доме у каждой хозяйки.



С ее помощью можно обезопасить себя и свой дом от негативной энергии, защититься от сглаза и порчи. Заговоры и ритуалы на булавку помогут привлечь в жизнь удачу и благополучие.



Заговор на булавку: привлечение удачи



В полночь возьмите самую маленькую булавку и найдите уединенное место.



Положите ее на чистую салфетку и зажгите свечу. Проговорите слова заговора:



«Маленькая булавка — большое счастье. Заговариваю острый конец на удачу, тупой — на избавление от проблем. Булавку с собой ношу, никому не говорю. Привлекаю в жизнь благополучие».



Капните на нее воском несколько раз и оставьте до утра. Затем уберите воск, а булавку приколите в незаметном месте на одежду.



Заговор на булавку: привлекаем денежное благополучие



Вам понадобятся ненастоящие бумажные деньги, распечатанные или приобретенные в магазине сувениров. Возьмите булавку золотого цвета, положите ее в святую воду на несколько минут, а затем проколите ей максимально возможное количество купюр. Важно, чтобы булавка застегнулась. Проговорите слова ритуала:



«Булавка острая да шустрая, денежки нашла, себе прибрала. Крепко в них вцепилась, ко мне с прибылью возвратилась».



Этот амулет, притягивающий денежное благополучие, необходимо положить рядом с настоящими купюрами, чтобы энергетика денег сообщалась талисману.



Его можно носить с собой или положить в место, где вы храните свои сбережения.



Заговор на привлечение любви



Из красной ткани вырежьте два сердечка и напишите на них свои инициалы и вашего возлюбленного.



Если такового нет, просто обозначьте сердце предполагаемого партнера, написав «жених».



Зажгите красную свечу и поставьте ее на свои сердечки.



Раскрытой булавкой поводите над пламенем свечи, проговаривая заговор:



«Огонь разгорается яркий, как летняя пора, жаркий. Вселяю в сердца любовь искреннюю, чувства чистые. Булавкой скрепляю, скорой встречи желаю.



Проснется симпатия неразрывная, длинною в жизнь любовь взаимная».



Скрепите сердечки неостывшей булавкой и положите на ночь под подушку.



Если вам приснится добрый сон, ожидайте скорой встречи с возлюбленным.



Если сновидения сумбурны, повторите ритуал через три дня.



Привлекать в жизнь благополучие можно и с помощью других ритуалов, однако помните, что польза и зависть — не лучшие спутники магии















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