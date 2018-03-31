Как можно привлечь удачу, деньги и любовь с помощью обычной булавки
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Еще моя бабушка рассказывала мне про этот способ! Я
тогда смеялась, а зря, пишет
со ссылкой на .
Про эти заговоры много лет спустя мне рассказала моя сотрудница,
когда я заметила булавку у нее на внутренней стороне блузки.
Сотрудница была очень успешной и я решила и сама попробовать ради
интереса…
Ничего особенного я от обычной булавки не ждала. Но тем не менее,
случайность это или скорее нет-но именно с того момента у меня
очень сильно увеличилась прибыль…
Конечно, можно в это не верить, но попробовать точно стоит! Как
показал мой опыт-работает независимо от того, верите вы или
нет.
В погоне за благополучием мы часто забываем о древних, но
действенных методах, которые способны приблизить желаемое.
С помощью несложных заговоров можно привлечь удачу, деньги и
любовь.
Булавка — универсальный предмет, который найдется в доме у каждой
хозяйки.
С ее помощью можно обезопасить себя и свой дом от негативной
энергии, защититься от сглаза и порчи. Заговоры и ритуалы на
булавку помогут привлечь в жизнь удачу и благополучие.
Заговор на булавку: привлечение удачи
В полночь возьмите самую маленькую булавку и найдите уединенное
место.
Положите ее на чистую салфетку и зажгите свечу. Проговорите слова
заговора:
«Маленькая булавка — большое счастье. Заговариваю острый конец на
удачу, тупой — на избавление от проблем. Булавку с собой ношу,
никому не говорю. Привлекаю в жизнь благополучие».
Капните на нее воском несколько раз и оставьте до утра. Затем
уберите воск, а булавку приколите в незаметном месте на
одежду.
Заговор на булавку: привлекаем денежное благополучие
Вам понадобятся ненастоящие бумажные деньги, распечатанные или
приобретенные в магазине сувениров. Возьмите булавку золотого
цвета, положите ее в святую воду на несколько минут, а затем
проколите ей максимально возможное количество купюр. Важно, чтобы
булавка застегнулась. Проговорите слова ритуала:
«Булавка острая да шустрая, денежки нашла, себе прибрала. Крепко в
них вцепилась, ко мне с прибылью возвратилась».
Этот амулет, притягивающий денежное благополучие, необходимо
положить рядом с настоящими купюрами, чтобы энергетика денег
сообщалась талисману.
Его можно носить с собой или положить в место, где вы храните свои
сбережения.
Заговор на привлечение любви
Из красной ткани вырежьте два сердечка и напишите на них свои
инициалы и вашего возлюбленного.
Если такового нет, просто обозначьте сердце предполагаемого
партнера, написав «жених».
Зажгите красную свечу и поставьте ее на свои сердечки.
Раскрытой булавкой поводите над пламенем свечи, проговаривая
заговор:
«Огонь разгорается яркий, как летняя пора, жаркий. Вселяю в сердца
любовь искреннюю, чувства чистые. Булавкой скрепляю, скорой встречи
желаю.
Проснется симпатия неразрывная, длинною в жизнь любовь
взаимная».
Скрепите сердечки неостывшей булавкой и положите на ночь под
подушку.
Если вам приснится добрый сон, ожидайте скорой встречи с
возлюбленным.
Если сновидения сумбурны, повторите ритуал через три дня.
Привлекать в жизнь благополучие можно и с помощью других ритуалов,
однако помните, что польза и зависть — не лучшие спутники магии
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