|Лебединский о Вострикове: Нагрузка в виде жены и троих детей исчезла, денег дали, и теперь на все забит болт
|31.03.2018 17:27
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https://www.facebook.com/ProfessorLebedinsky/posts/1857695334254395
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. В Следственном комитете РФ сообщили, что располагают данными о пропаже и гибели 64 человек.27 марта в российском Кемерово в ходе митинга вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев обвинил потерявшего во время пожара сестру, жену и трех детей Вострикова в попытке пиара. "К народу относятся как к скоту", – заявил Востриков, после чего Цивилев его спросил: "Молодой человек, вы что, попиариться на горе хотите?"Востриков также сообщал, что неизвестные взломали его телефон, а также страницу погибшей жены в социальной сети "ВКонтакте".29 марта опубликовали интервью Вострикова, который призвал не выходить на митинги против администрации города и президента России Владимира Путина.
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