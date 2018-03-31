Российский оппозиционер и музыкант Алексей Лебединский заявил, что поведение потерявшего семью во время пожара в Кемерово Игоря Вострикова не похоже на поведение человека, у которого случилась трагедия. Лебединский: Это подстава. Или не человек Фото: Алексей Лебединский / Facebook "Это человек, несколько дней назад потерявший всю семью, погибшую страшной смертью? Он же в прекрасном настроении, он радуется, корчит рожицы! Нагрузка в виде жены и троих детей исчезла, денег дали, и теперь на все забит болт – так, что ли? Я не верю, что конкретно у этого человека случилась такая трагедия. Это подстава. Или не человек", – написал он. https://www.facebook.com/ProfessorLebedinsky/posts/1857695334254395 Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. В Следственном комитете РФ сообщили, что располагают данными о пропаже и гибели 64 человек.27 марта в российском Кемерово в ходе митинга вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев обвинил потерявшего во время пожара сестру, жену и трех детей Вострикова в попытке пиара. "К народу относятся как к скоту", – заявил Востриков, после чего Цивилев его спросил: "Молодой человек, вы что, попиариться на горе хотите?"Востриков также сообщал, что неизвестные взломали его телефон, а также страницу погибшей жены в социальной сети "ВКонтакте".29 марта опубликовали интервью Вострикова, который призвал не выходить на митинги против администрации города и президента России Владимира Путина. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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