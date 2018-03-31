В преддверии Пасхи традиционно определенный набор продуктов дорожает. Однако в этом году сумасшедшего роста в десятки процентов не будет, потому что цены и так уже в Украине на высоком уровне.

Такой прогноз дал экономический знаток Максим Праздников, информирует svodka.net.

«Цены поднимут, но в рамках 3-7% на те продукты, которые входят в пасхальную корзину», — отметил он.

Эксперт объяснил, что есть несколько факторов для подорожания продуктов. В первую очередь, считает он, сохраняется прошлогодняя тенденция роста цен.

«Второй момент – ситуация с погодой, свои условные 5 копеек вставил и сезонный фактор. Еще один момент – за рубежом продукты дороже, чем в Украине, и это приводило к тому, что часть наших продуктов уходило на экспорт. Таким образом образовывался определенный недостаток и действительно произошло в той или иной степени выравнивание. То есть если посмотреть на цены, которые на сегодняшний день есть в Украине и сравнить их с ценами на ряд тех же самых продуктов в Польше, то разница уже практически нивелирована», — пояснил Праздников.

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Он также прояснил информацию о том, что ритейлеры синхронно поднимают цены, чтобы больше заработать. «Мне кажется, что сейчас можно говорить просто о выравнивании, а не о сговоре», — сказал он.

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