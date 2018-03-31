Нашим миром управляют могущественные семьи иллюминатов. Они тайно контролируют правительства, СМИ, финансовые корпорации и правят нами из тени. Всего существует 13 могущественных семей, в руках которых находится неограниченная власть.

Теневые силы стоят за созданием «Нового мирового порядка» и постепенно реализуют свой план по установлению полного контроля над человечеством и ресурсами нашей планеты, пишет со ссылкой на .

Эксперты называют этот план «тоталитаризмом на цыпочках», поскольку сильные мира сего постепенно, шаг за шагом закручивают гайки и залезают своими щупальцами в наши карманы и умы.

На вершине этой секретной организации стоит «Совет 13». Это элитный клуб самых могущественных семей планеты, которые решают наши судьбы.

Умные люди постепенно начинают понимать, что только 1 % людей контролирует 99 % ресурсов. Власть находится в руках этих тринадцати, однако возможности подать заявку на вступление в их клан нет. Они считают себя потомками древних богов, властителями Земли.

Вот список этих семей: Ротшильд (Байер или Бауэр), Брюс, Кавендиш (Кеннеди), Медичи, Ганновер, Габсбург, Крупп, Плантагенетов, Рокфеллер, Романов, Синклер (Сент-Клер), Варбург (дель Бланко), Виндзор (Саксен-Кобург-Готе).

Возможно, это далеко не полный список, но именно эти династии решают судьбы мира. Самая влиятельная — династия Ротшильдов. Их богатство насчитывает примерно 500 триллионов долларов! Это больше, чем бюджет любой из существующих стран.

Семьи осуществляют свое влияние с помощью сети подконтрольных лично им организаций.

Среди них: Лондонский Сити — финансовый центр, не является частью Великобритании; — частный банк, не является частью США; Ватикан — идеологический центр, не является частью Италии; Вашингтон — военный, хитрый и политический центр принятия решений, не является частью .

Промывка мозгов

Существующая система образования нацелена на выращивание бездумных рабов, которые будут покорно работать, выполнять приказы и обогащать ту самую элиту. Школы и институты не учат думать, они заставляют запоминать, не анализируя информацию и подчиняться существующему порядку.

Если задуматься, то проблема кроется гораздо глубже. Отупение населения создается путем всесторонней обработки со стороны образовательных и религиозных учреждений, СМИ и финансовой системы.

Люди становятся безвольными рабами, слепо верящими в то, что им говорят и покорно выполняющими отданные им приказы.

Валютные рабы

Каждый день мы работаем минимум 8 часов. Это необходимо для зарабатывания денег, которые мы тратим на еду, проезд и сомнительные покупки и развлечения, которые мы не выбираем. Выбирают за нас, формируя наши вкусы и желания рекламой на ТВ, в Интернете, журналах и газетах, билбордах на улице.

Правителям нужны покорные роботы, которые будут работать, не задавая лишних вопросов. Но хочешь ли ты так жить?

Как быть?

Чтобы освободиться от оков нужно пользоваться разными источниками информации. Анализировать и сравнивать различные версии происходящего, искать данные в Интернете, не смотреть телевизор и не читать газеты.

Перестань следовать модным трендам и тратить деньги на ненужные покупки и сомнительный отдых. Читай книги вместо просмотра видеороликов и рекламы, занимайся спортом вместо посещения акловечеринок.

Со временем придется отказаться от денег. Существующая система построена так, чтобы зарабатывали представители правящего клана, а беднели мы. Если ее не поломать, ничего не удастся добиться.

Думай, анализируй, сопоставляй и не верь всему, что слышишь.

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