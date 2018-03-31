Будущая жена принца Великобритании Гарри американская актриса Меган Маркл пригласила на церемонию бракосочетания самых близких подруг, а также коллег по съемочной площадке, пишет о решении представителей королевской семьи Harper's Bazaar .

В соответствии с информацией издания, девушка отправила приглашение на свадьбу лучшей подруге, индийской актрисе Приянке Чопру.

Помимо нее, на церемонию пригласили также актрису Оливию Палермо, спортсменку Серену Уильямс, стилиста Джессику Малруни, а также звезд сериала "Форс-мажоры" Патрика Джея, Адамса и Эбигейла Спенсера.

Жених, со своей стороны, отправил приглашения множеству всемирно известных политиков и звезд, пригласив Барака и Мишель Обаму, премьера Канады Джастина Трюдо, кронпринцессу Швеции Викторию, королевскую семью Испании, чету Дэвида и Викторию Бекхэм, актрису Марго Робби, модел Сьюки Уотерхаус, легенду музыки Элтона Джона, певца Эда Ширана, певицу Элли Голдинг и музыканта Криса Мартина.

Интересно, что в список приглашенных также попали две бывшие девушки принца - Челси Дэви и Крессида Бонас.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, более 100 тысяч человек приедут в город Виндзор Великобритании к 19 мая, когда состоится торжественная церемония бракосочетания внука королевы Елизаветы II принца Гарри Уэльского с американской экс-актрисой Меган Маркл.

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