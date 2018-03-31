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К политзаключенным в Крыму нет доступа врачей, международных миссий и обмудсмена – Ирина Геращенко
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31.03.2018 17:43
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Во время визита украинской парламентско-правительственной делегации
в Турцию 30 марта поднимались вопросы прав человека в
оккупированном Крыму, незаконности выборов на полуострове, темы
политзаключенных, а также издевательств над крымскими татарами и
украинцами, отметила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина
Геращенко. Геращенко: Ищем все пути, чтобы помочь
политзаключенным Фото: rada.gov.ua Она отметила, что 30 марта
украинская парламентско-правительственная делегация посетила
Турцию."Поднимали вопросы прав человека в оккупированном Крыму,
незаконности выборов там, темы политзаключенных, издевательств над
крымскими татарами и украинцами. Мы благодарны Турции за большую
посредническую работу по освобождению заключенных, за их усилия,
надеемся на продолжение этой работы... И к политзаключенным в Крыму
нет доступа врачей, международных миссий, обмудсмена. Ищем все
пути, чтобы помочь им", – написала политик.Она высказала
волнения по поводу голодовки в Крыму политзаключенного украинца
Владимира Балуха.
https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/1669286113159195
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16
марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается
Украиной и большинством стран мира. В данный момент между
материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной
режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров. После
аннексии Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами
человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными
предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей,
которые осмеливаются открыто критиковать действия России на
полуострове, в особенности – крымских татар, заявляли
правозащитники из Human Rights Watch.
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