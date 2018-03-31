Официальный спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Великобритания должна в течение месяца сократить количество дипломатических работников в России более чем на 50 человек, что вызвало бурные обсуждения в сети.

Так, на своей странице в Facebook Захарова напомнила о том, что Лондон выслал 23 российских дипломата, на что Москва ответила высылкой 23 британских дипломатов, информирует svodka.net.

«Лондон провёл кампанию по высылке российских дипломатов из стран ЕС и ряда других стран. На это Москва ответила так: «В порядке ответной меры британской стороне в месячный срок надлежит путем соответствующих сокращений своего персонала привести суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генеральных консульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Великобритании»

Другими словами, предложен паритет. Разница между численным составом более 50 человек в пользу британской стороны», — также написала она.

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