Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что борьба против россиян "идет по всем фронтам", в том числе в спорте, который "никогда особенно не был вне политики". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Роднина: Давят со всех сторон Фото: duma.gov.ru Так она прокомментировала информацию спикера министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой об отказе посольства США в Москве провести собеседование для выдачи виз с членами сборной России по вольной борьбе, планировавшей попасть на Кубок мира в американском Айова-Сити.Роднина считает, что после инцидента российским спортсменам не надо ездить на соревнования в США "вообще". И соответственно планировать свой календарь на сезон.Депутат Госдумы заявила, что "давят со всех сторон", потому что не могут победить российских атлетов "в прямой конкуренции".По словам Родниной, борьба против россиян "идет по всем фронтам", в том числе в спорте, который "никогда особенно не был вне политики". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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