На территории Львова в субботу, 31 марта, произошло дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали троллейбус и маршрутка. Вследствие происшествия пострадали семь человек. Об этом стало известно из сообщения Главного управления Нациоанльной полиции Львовской области.

Сообщается, что авария случилась в Сиховском районе Львова на пересечении улиц Зеленая - Луганская. Так, троллейбус №24 въехал в заднюю часть маршрутного такси №40. В текущее время устанавливается точное число пострадавших, следствие столкновения.

Сотрудники правоохранительных органов отметили, что в момент ДТП в маршрутке пребывало 20 пассажиров, а в троллейбусе более 25.

В то же время общество Горячая линия Львов в соцсети утверждает, что число пострадавших составляет семь человек. Шесть человек находятся в больнице №8, еще один пассажир в возрасте 17 лет - в больницы на улице Орлика. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Как сообщал svodka.net ранее, 29 марта, по Старообуховской трассе в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Daewoo Lanos, а также пассажирской маршрутки, в результате которого погиб человек.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира