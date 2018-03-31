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Андрій Доманський показав підрослу донечку (ФОТО)
31.03.2018 17:56
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Відомий телеведучий та зірка шоу "Готуємо разом" Андрій Доманський разом зі своєю донькою Кірою знявся у фотосесії для українського глянцю Viva!

На світлині, яка напередодні потрапила у мережу, Кіра разом із татусем позує на кухні в оточенні великодніх прикрас та тримає крашанку.

Телеведучий розповів глянцю, що зазвичай готує паску власноруч, хоча буває й таке, що на столі з'являється "магазинна" випічка. А от з донечкою люблять "побитися" писанками.

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