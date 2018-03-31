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Портников о невысылке дипломатов РФ из Болгарии: Такая же ошибка, какую часто делали некоторые украинские политики
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31.03.2018 17:59
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Объявивший о невысылке российских дипломатов премьер-министр
Болгарии Бойко Борисов все равно будет для Москвы "предатель и
американский наймит", отметил политический обозреватель Виталий
Портников. Портников: Кремлю не нужен "нейтралитет" Фото: Centrum
Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku /
Facebook "Борисов делает такую же ошибку, какую часто делали до
него некоторые украинские политики, уверовавшие, что если они будут
выступать за "нейтралитет" и "внеблоковость" своей страны, то в
России их сразу и полюбят. А Кремлю не нужен "нейтралитет", ему
нужна поддержка и солидарность с его темными делишками", –
написал обозреватель.По его словам, болгарский премьер-министр для
Москвы – "все равно изменник и американский наймит, будет он
высылать российских чекистов из посольства или оставит их в
покое"."И когда руководитель болгарской пророссийской оппозиции,
социалист Корнелия Нинова восхищенно кричит: "Йес" в ответ на
решение своего оппонента-премьера, я бы на месте Борисова
задумался: может ли он выиграть соревнование за путинское
расположение у тех, кто продемонстрировал готовность соглашаться с
любым капризом Москвы и игнорировать болгарские национальные
интересы? Ведь Путину нужно именно это – коррумпированные
марионетки, а не рассудительные сторонники "канала
коммуникаций"! – заявил Портников.
https://www.facebook.com/portnikov/posts/2117074891652233
27 марта посла Болгарии Бойко Коцева отозвали в Софию для
консультаций с правительством по делу отравленного в
Великобритании экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля.30
марта Борисов заявил, что российских дипломатов его страна высылать
не намерена.
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