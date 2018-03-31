Объявивший о невысылке российских дипломатов премьер-министр Болгарии Бойко Борисов все равно будет для Москвы "предатель и американский наймит", отметил политический обозреватель Виталий Портников. Портников: Кремлю не нужен "нейтралитет" Фото: Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku / Facebook "Борисов делает такую же ошибку, какую часто делали до него некоторые украинские политики, уверовавшие, что если они будут выступать за "нейтралитет" и "внеблоковость" своей страны, то в России их сразу и полюбят. А Кремлю не нужен "нейтралитет", ему нужна поддержка и солидарность с его темными делишками", – написал обозреватель.По его словам, болгарский премьер-министр для Москвы – "все равно изменник и американский наймит, будет он высылать российских чекистов из посольства или оставит их в покое"."И когда руководитель болгарской пророссийской оппозиции, социалист Корнелия Нинова восхищенно кричит: "Йес" в ответ на решение своего оппонента-премьера, я бы на месте Борисова задумался: может ли он выиграть соревнование за путинское расположение у тех, кто продемонстрировал готовность соглашаться с любым капризом Москвы и игнорировать болгарские национальные интересы? Ведь Путину нужно именно это – коррумпированные марионетки, а не рассудительные сторонники "канала коммуникаций"! – заявил Портников. https://www.facebook.com/portnikov/posts/2117074891652233 27 марта посла Болгарии Бойко Коцева отозвали в Софию для консультаций с правительством по делу отравленного в Великобритании экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля.30 марта Борисов заявил, что российских дипломатов его страна высылать не намерена. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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