Во время визита украинской парламентско-правительственной делегации в Турцию 30 марта поднимались вопросы прав человека в оккупированном Крыму, незаконности выборов на полуострове, темы политзаключенных, а также издевательств над крымскими татарами и украинцами, отметила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Геращенко: Ищем все пути, чтобы помочь политзаключенным Фото: rada.gov.ua Она отметила, что 30 марта украинская парламентско-правительственная делегация посетила Турцию."Поднимали вопросы прав человека в оккупированном Крыму, незаконности выборов там, темы политзаключенных, издевательств над крымскими татарами и украинцами. Мы благодарны Турции за большую посредническую работу по освобождению заключенных, за их усилия, надеемся на продолжение этой работы... И к политзаключенным в Крыму нет доступа врачей, международных миссий, омбудсмена. Ищем все пути, чтобы помочь им", – написала политик.Она высказала волнения по поводу голодовки в Крыму политзаключенного украинца Владимира Балуха. https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/1669286113159195 Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров. После аннексии Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар, заявляли правозащитники из Human Rights Watch. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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