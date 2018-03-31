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К политзаключенным в Крыму нет доступа врачей, международных миссий и омбудсмена – Ирина Геращенко
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31.03.2018 18:07
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Во время визита украинской парламентско-правительственной делегации
в Турцию 30 марта поднимались вопросы прав человека в
оккупированном Крыму, незаконности выборов на полуострове, темы
политзаключенных, а также издевательств над крымскими татарами и
украинцами, отметила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина
Геращенко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Геращенко: Ищем все пути, чтобы помочь политзаключенным Фото:
rada.gov.ua Она отметила, что 30 марта украинская
парламентско-правительственная делегация посетила Турцию."Поднимали
вопросы прав человека в оккупированном Крыму, незаконности выборов
там, темы политзаключенных, издевательств над крымскими татарами и
украинцами. Мы благодарны Турции за большую посредническую работу
по освобождению заключенных, за их усилия, надеемся на продолжение
этой работы... И к политзаключенным в Крыму нет доступа врачей,
международных миссий, омбудсмена. Ищем все пути, чтобы помочь
им", – написала политик.Она высказала волнения по поводу
голодовки в Крыму политзаключенного украинца Владимира Балуха.
https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/1669286113159195
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16
марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается
Украиной и большинством стран мира. В данный момент между
материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной
режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров. После
аннексии Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами
человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными
предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей,
которые осмеливаются открыто критиковать действия России на
полуострове, в особенности – крымских татар, заявляли
правозащитники из Human Rights Watch.
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