|Путин вплотную займется Украиной: чего ждать от Кремля
|31.03.2018 18:09
|
Президент России после своего переизбрания не намерен провоцировать эскалацию конфликта на Донбассе, но Украине стоит ждать усиления политического давления Кремля и новых терактов.
Такой прогноз озвучил военный знаток Олег Жданов, пишет со ссылкой на .
"Большой эскалации не будет. В последние дни наблюдается увеличение обстрелов, но наступательных действий происходить не будет, только наращивание сил", - считает Жданов.
По его мнению, Путин "займется" Украиной после чемпионата мира по футболу в России, который будет проходить с 14 июня по 15 июля.
"Он близко займется политическим давлением на Украину, чтобы заставить нас выполнить минские договоренности в том контексте, в котором понимает их – федерализация страны с широкими полномочиями субъектов федерации. Субъектов будет два – так называемые "ДНР" и "ЛНР" – с правом вето на решение внешнеполитических и внутриполитических вопросов", - отметил военный знаток.
Жданов полагает, что Путин вряд ли решится на открытое использование военной силы против Украины, но не исключает терактов.
"К сожалению, на сегодняшний день у России самый основной, чуть ли не единственный действенный инструмент – это проведение террористических актов. Поэтому нам надо не ходить кругами, а заниматься нашими спецслужбами, их реформированием и подготовкой для антитеррористической деятельности", - добавил он.